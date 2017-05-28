Хворостовский экстренно госпитализирован в Москве

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Москва, 28 мая. Известного оперного певца Дмитрия Хворостовского экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, сообщает источник телеканала «360».

Отметим, что в 2015 году стало известно о том, что Дмитрий Хворостовский проходит курс лечения после обнаруженной у него опухоли головного мозга. Тогда Хворостовский отменил несколько концертов. В конце сентября того же года артист возобновил свою концертную деятельность.

Дмитрий Хворостовский — советский и российский оперный певец, Народный артист России, а также Лауреат Госдуарственной премии РСФСР имени Глинки.

Ранее сообщалось, что оперный певец Хворостовский вернулся на сцену после длительного перерыва. Отмечалось, что на выступлении Хворостовского в Торонто был аншлаг — артист дважды выходил на сцену, чтобы исполнить «Очи черные» на бис.