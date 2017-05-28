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Происшествия
Прогремевший взрыв и полицейская операция встревожили жителей Манчестера

Прогремевший взрыв и полицейская операция встревожили жителей Манчестера

17:15  28 Мая 2017
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Взрыв прогремел в Манчестере

Манчестер, 28 мая. Жители района Мосс-сайд, расположенного в Манчестере, заявили о том, что сегодня слышали звук взрыва на фоне проведения полицейской операции после террористического акта. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

Один из местных жителей сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что примерно в 14.00 по местному времени случился взрыв.

В настоящий момент о причине взрыва ничего неизвестно.

На место происшествия выехали экстренные службы. 

 

#взрыв #манчестер
Дана Балан
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