Прогремевший взрыв и полицейская операция встревожили жителей Манчестера

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Манчестер, 28 мая. Жители района Мосс-сайд, расположенного в Манчестере, заявили о том, что сегодня слышали звук взрыва на фоне проведения полицейской операции после террористического акта. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

Один из местных жителей сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что примерно в 14.00 по местному времени случился взрыв.

В настоящий момент о причине взрыва ничего неизвестно.

На место происшествия выехали экстренные службы.