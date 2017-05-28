Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым

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Киев, 28 мая. Глава правительства Украины Владимир Гройсман своеобразно оценил изменения, произошедшие в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году: в ходе встречи с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером в Киеве Гройсман заявил, что полуостров превращен Россией из курорта в «сверхмощную военную базу».

В ходе беседы с баварским коллегой Гройсман заявил, что до «аннексии Крыма» и «поддержки Россией сепаратизма в Донбассе» у Украины и РФ «не было ни одного шага, ни одного, даже на полушага, для любого намека на конфликт с Россией». По словам Гройсмана, Россия решила присоединить Крым, поскольку в 2017 году «должна была забрать Черноморский флот на свою территорию».