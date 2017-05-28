Синоптики пообещали москвичам неприятный сюрприз

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Москва, 28 мая. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в российскую столицу вернется теплая и дождливая погода.

В понедельник, 29 мая, Москва окажется в теплом секторе циклона. После холодного воскресенья в российской столице будет тепло, но дождливо и облачно.

Температра воздуха поднимется до 24 градусов тепла. Возможен дождь и даже гроза, порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Ночь на вторник будет теплой, температура поднимется до 12-14 градусов тепла.

Во вторник, 30 мая, температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, а в среду — до 22 градусов. В четверг, 1 июня, атмосферное давление будет падать, а дожди начнут усиливаться. Несмотря на осадки, в Москве будет тепло — воздух прогреется до 20 градусов. В пятницу в регион снова придет холодный воздух — в дневные часы ожидается 13-15 градусов тепла. Погода в субботу и воскресенье, по предварительным данным, будет такой же, что и в пятницу.