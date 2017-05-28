Руководство «Зенита» провело первую часть переговоров с экс-тренером «Интера»

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Санкт-Петербург, 28 мая. Боссы петербургского «Зенита» начали предварительные переговоры с экс-наставником «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини. Об этом сообщает Сalciomercato.

По данным издания, первая часть переговоров завершилась положительно.

Напомним, 52-летний итальянский специалист завершил работу в «Интере» в августе прошлого года.

Сине-бело-голубые провели минувший сезон чемпионата России под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу. По итогам чемпионата «Зенит» завоевал бронзовые медали.

Ранее стало известно, что бывший футболист Константин Сарсания стал новым спортивным директором петербургского «Зенита».