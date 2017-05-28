Меркель объявила, что Европе пора полагаться только на себя

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Берлин, 28 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с итогами саммита «Большой семерки» в сицилийской Таормине объявила об изменении политического курса — по словам Меркель, события на саммите показали ей, что Европа в решении своих вопросов может полагаться только на себя.

«Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!» - приводит немецкий Bild слова бундесканцлерин.

Разочарование Меркель, отмечает издание, напрямую связано с позициями действующих лидеров Соединенных Штатов и Великобритании — разногласия с командой Трампа и выход Великобритании из состава Евросоюза заставили Меркель объявить особо важными хорошие отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выгоден Берлину провевропейским курсом. Впрочем, Меркель подчеркнула, что с Вашингтоном и Лондоном у Берлина и Брюсселя должны остаться дружеские отношения.