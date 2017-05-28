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Происшествия
Тела двух повешенных мужчин найдены в Ленинградской области

Тела двух повешенных мужчин найдены в Ленинградской области

17:30  28 Мая 2017
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Тела двух повешенных мужчин найдены в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Ленинградской области.

Первый инцидент произошел в районе парка «Монрепо» в Выборге. Согласно предварительным данным, охранник обнаружил тело мужчины, которое висело на дереве.

Как передает издание «Оперативное прикрытие», второй труп был найден в районе населенного пункта Приладожский.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ленобласти покончил с собой мужчина, который зарезал кухонным ножом женщину.

#ленобласти
Алексей Громов
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