Тела двух повешенных мужчин найдены в Ленинградской области

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Санкт-Петербург, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Ленинградской области.

Первый инцидент произошел в районе парка «Монрепо» в Выборге. Согласно предварительным данным, охранник обнаружил тело мужчины, которое висело на дереве.

Как передает издание «Оперативное прикрытие», второй труп был найден в районе населенного пункта Приладожский.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ленобласти покончил с собой мужчина, который зарезал кухонным ножом женщину.