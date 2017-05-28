Почти 150 млрд рублей потратили россияне на новые авто в апреле

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Москва, 28 мая. Названы пять самых покупаемых новых машин в России. Лидером рейтинга оказалась Kia Rio.

По данным экспертов «Автостата», всего за минувший апрель наши соотечественники потратили на новые машины почти 150 млрд рублей. 6,3 млрд рублей из них приходится на лидера топ-5. Уточняется, что дилеры продали восемь тысяч таких иномарок.

На втором месте оказалась Toyota RAV4 (5,65 млрд рублей).

Тройку замыкает Hyundai Solaris (4,7 млрд рублей). Четвертое место досталось Hyundai Creta (4,33 млрд), а пятая позиция - Toyota Camry (4,1 млрд).