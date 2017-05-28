Американский министр считает полезными любые каналы связи с Россией

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Вашингтон, 28 мая. Глава министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Джон Келли полагает, что наличие каналов связи с Россией очень полезно. Об этом сегодня сообщает телеканал ABC.

«Иметь каналы связи со странами или организациями, которые не особо с США дружат — это хорошо. Любые каналы связи со странами, особенно с такими, как Россия, это хорошо», — отметил глава ведомства.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что советник и зять американского президента Джаред Кушнер в конце прошлого года в ходе встречи с российским послом в США Сергеем Кисляком якобы предложил установить тайный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа.

Стоит отметить, что Келли не подтвердил и не стал комментировать информацию, которая была опубликована в Washington Post.