Сирия: массовое захоронение жертв ИГ найдено около Табки

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Дамаск, 28 мая. Курдские силы, освободившие от террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) сирийский город Табка, обнаружили в непосредственной близости от города массовое захоронение жертв террора, развернутого под властью исламистов. Как полагают очевидцы, в неглубокой братской могиле в четырех километров от города находятся тела десятков мирных жителей, истребленных ИГИЛ*.

«Банды ИГИЛ убили сотни мирных жителей во время оккупации Табки, — рассказали ANHA местные очевидцы. — Бандиты хоронили тела обезглавленных ими людей и носили с собой головы. Как-то раз они принесли 270 обезглавленных тел. Тела они привязывали к своим машинам и протаскивали по всему городу на пути сюда. С головами казненных ими людей они играли. Тела скинули сюда и слегка прикрыли почвой».

По словам свидетеля, который предпочел остаться анонимным, он лично наблюдал массовую казнь мирных жителей деревни Сафсафах, о которой сообщали СМИ.

* Организация запрещена на территории РФ.