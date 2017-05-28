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Происшествия
Окровавленный труп старика обнаружили на детской площадке в Москве

Окровавленный труп старика обнаружили на детской площадке в Москве

16:48  28 Мая 2017
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Окровавленный труп старика обнаружили на детской площадке в Москве

Москва, 28 мая. Изувеченный труп мужчины в кровоподтеках обнаружили на детской площадке на западе Москвы. Сейчас обстоятельства гибели неизвестного выясняет полиция.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел у дома 26, корпус 1 на Малой Филевской улице. О страшной находке полицейским сообщили перепуганные местные жители.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили труп мужчины 1947 года рождения с кровоподтеками в области глаз, повреждением левой надбровной дуги, уточнил собеседник агентства городских новостей «Москва».

Сейчас тело направлено в бюро судмедэкспертизы. 
 

Ярослава Замысловатова
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