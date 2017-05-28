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Acura не собирается возвращаться на российский авторынок

Acura не собирается возвращаться на российский авторынок

19:37  28 Мая 2017
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Acura не собирается возвращаться на российский авторынок

Москва, 28 мая. В ближайшее время российские автолюбители не смогут приобрести автомобили премиального суббренда Honda. В компании «Хонда Мотор Рус» сообщили, что возобновления продаж моделей Acura в России не ожидается.

О том, что Acura уходит с российского рынка стало известно еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что дилеры сами настояли на прекращении продаж машин автомобильного бренда, поскольку объемы продаж Acura были слишком малы для получения выгоды с учетом расходов на содержание площадей центров.

Acura не собирается возвращаться на российский авторынок

Сейчас сервисным обслуживанием премиальной марки Acura занимаются официальные дилеры Honda. Самой популярной моделью Acura на российском авторынке осталась MDX — за два года авто разошлось тиражом 1500 экземпляров.

Ранее ожидалось, что в Россию приедет и суперкар Acura NSX.

#acura
Алексей Громов
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