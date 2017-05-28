Acura не собирается возвращаться на российский авторынок

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Москва, 28 мая. В ближайшее время российские автолюбители не смогут приобрести автомобили премиального суббренда Honda. В компании «Хонда Мотор Рус» сообщили, что возобновления продаж моделей Acura в России не ожидается.

О том, что Acura уходит с российского рынка стало известно еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что дилеры сами настояли на прекращении продаж машин автомобильного бренда, поскольку объемы продаж Acura были слишком малы для получения выгоды с учетом расходов на содержание площадей центров.

Сейчас сервисным обслуживанием премиальной марки Acura занимаются официальные дилеры Honda. Самой популярной моделью Acura на российском авторынке осталась MDX — за два года авто разошлось тиражом 1500 экземпляров.

Ранее ожидалось, что в Россию приедет и суперкар Acura NSX.