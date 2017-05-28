Овечкин верит, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде-2018
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Вашингтон, 28 мая. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин надеется на то, что руководство НХЛ сможет договориться с Международной федерацией хоккея (IIHF) о выступлении игроков на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
«На это надеются все болельщики и игроки. Поэтому будем верить», — цитирует слова хоккеиста ТАСС.
Напомним, ранее нападающий сборной Российской Федерации по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин указал на то, что он намерен приехать на Олимпиаду-2018.
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