Душевнобольной мужчина устроил резню в Китае, шестеро убитых

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Пекин, 28 мая. Яростная вспышка насилия стоила жизни по крайней мере шести жителям китайской провинции Гуйчжоу. Неназванный мужчина устроил на улице городского округа Чженнинь резню, использовав в качестве оружия нож.

Нападение произошло в воскресенье во второй половине дня. Длительность нападения составила около пяти минут, но за это время мужчина, бросавшийся на окружающих с ножом, успел убить шестерых человек и нанести ножевые ранения различной степени тяжести еще 12 пострадавшим.

Как сообщает Beijing News, есть данные, что нападавший страдает тяжелым психическим заболеванием. Тем не менее, истинные причины нападения на данный момент остаются неизвестными.