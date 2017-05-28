Московские полицейские провели «операцию» по спасению заблудшей утиной семьи

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Москва, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов помогли утке и ее утятам перейти дорогу и вернуться в лесопарковую зону, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Видео необычного спасения появилось на канале ведомства в YouTube.

Сообщается, что 11 утят вместе со своей мамой покинули Лосиноостровской парк, забрели на территорию УВД по СВАО. Сотрудники полиции не остались равнодушными и помогли семейству перейти дорогу, а затем вернуться домой в парк.