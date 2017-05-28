Сирия сегодня: жертвы удара коалиции США в Ракке, САА гонит ИГ из Дамаска и Дейр эз-Зора

В Избранное

Скопировать

Сирия, 28 мая. Международная коалиция атаковала беженцев из Ракки, правительственные войска провели ряд успешных спецопераций против ИГИЛ* в городе Дейр эз-Зор и его окрестностях, сирийские военные возвращают контроль над утраченными территориями в провинции Дамаск. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Международная коалиция атаковала автомобиль с мирными жителями в Ракке

Двадцать мирных жителей погибли в районе сирийской Ракки при авиаударе возглавляемой США международной коалиции, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник среди местного населения.

По имеющейся информации, накануне вечером самолеты коалиции атаковали автомобиль, перевозивший людей из Ракки. Агентство отмечает, что Вашингтон пока что не комментировал произошедшее.

Возглавляемая США международная коалиция оказывает активную поддержку с воздуха курдским отрядам Сирийских демократических сил (SDF), которые проводят в Сирии военную операцию «Гнев Евфрата». Дамаск считает действия SDF на территории Сирийской Арабской Республики незаконными.

По данным SANA, ежедневно из Ракки, оккупированной боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) выходят несколько сотен человек. На данный момент в районах провинции, подконтрольных Сирийским демократическим силам, находится по меньшей мере несколько тысяч беженцев из оплота ИГ.

Боестолкновения в Дейр эз-Зоре

По данным военного источника, в провинции Дейр эз-Зор правительственные войска отразили попытки боевиков ИГ проникнуть в район Тель-Брук, сообщает SANA. В результате завязавшегося между войсками армии Башара Асада и боевиками боестолкновения было ликвидировано множество экстремистов.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли множественные удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях военного аэродрома, а также районов Теллет Аль-Махрукат и Теллет Ас-Снуф.

Ранее сообщалось, что накануне спецподразделение САА вступило в бой с одной из группировок ИГ к западу от Теллет Ас-Снобар. Как отмечает агентство, в результате было уничтожено шесть боевиков вместе с оружием.

Продвижение САА в провинции Дамаск

Правительственные войска в последнее время находятся в восточном пригороде Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Военным удалось восстановить контроль над значительной территорией, которая ранее находилась в оккупации вооруженной оппозиции — Сирийской свободной армии (ССА) — и ИГИЛ.

Под руководством 5-го корпуса САА военные возобновили свои наступательные операции в восточной части Дамаска, нацелившись на позиции вооруженной оппозиции в деревне Аль-Алиния.

В течение двух часов после начала наступления сирийским военным удалось прорвать оборону противника в деревне, что привело к последующему захвату Аль-Алинии и ее окрестностей.

В результате спецоперации правительственные войска обеспечили свободное и безопасное движение по трассе «Дамаск — Пальмира», а также продвинулись к стратегически важному шоссе Дамаск — Багдад.

Также, как сообщает агентство SANA, базирующиеся в Восточной Гуте вооруженные группировки выпустили пять минометных снарядом по окраинам пригорода Хараста. По данным агентства, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Отмечается, что с момента подписания в Астане меморандума о зонах деэскалации, вооруженные группировки не один десяток раз нарушили режим прекращения огня.

* Организация запрещена на территории РФ.