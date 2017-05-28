Глава ДНР Захарченко: Можно убить меня, но Донбасс убить невозможно

В Избранное

Скопировать

Донецк, 28 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко присутствовал на концерте, в ходе которого выступил российский артист Иосиф Кобзон.

Захарченко отметил, что за три года конфликта на юго-востоке Украины стало ясно, что «Донбасс убить невозможно». Кроме того, он выразил благодарность 79-летнему Кобзону за выступление.