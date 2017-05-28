Глава ДНР Захарченко: Можно убить меня, но Донбасс убить невозможно
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Донецк, 28 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко присутствовал на концерте, в ходе которого выступил российский артист Иосиф Кобзон.
Захарченко отметил, что за три года конфликта на юго-востоке Украины стало ясно, что «Донбасс убить невозможно». Кроме того, он выразил благодарность 79-летнему Кобзону за выступление.
«Огромное спасибо за то, что приехали нас навестить в эти дни, ведь в субботу ровно три года назад началась война в Донецке. По истечении этого времени могу сказать, что можно убить меня, но Донбасс убить невозможно», — подчеркнул он.
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