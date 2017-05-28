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Новороссия
Глава ДНР Захарченко: Можно убить меня, но Донбасс убить невозможно

Глава ДНР Захарченко: Можно убить меня, но Донбасс убить невозможно

16:23  28 Мая 2017
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Глава ДНР Захарченко: Можно убить меня, но Донбасс убить невозможно

Донецк, 28 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко присутствовал на концерте, в ходе которого выступил российский артист Иосиф Кобзон. 

Захарченко отметил, что за три года конфликта на юго-востоке Украины стало ясно, что «Донбасс убить невозможно». Кроме того, он выразил благодарность 79-летнему Кобзону за выступление.

«Огромное спасибо за то, что приехали нас навестить в эти дни, ведь в субботу ровно три года назад началась война в Донецке. По истечении этого времени могу сказать, что можно убить меня, но Донбасс убить невозможно», — подчеркнул он. 

#днр #донбасс #захарченко #кобзон #концерт
Дана Балан
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