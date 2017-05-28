Рекордные 40 тысяч человек собрал велопарад в Москве

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Москва, 28 мая. Рекордные 40 тысяч участников собрал сегодня всероссийский велопарад в Москве в воскресенье, став самым крупнейшим в истории столицы. Об этом заявил сегодня заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник также напомнил, что Москва стала первым городом в стране, где начали проводить такие масштабные велопарады, первый из которых прошел пять лет назад. Теперь заезд стал традиционным городским праздником. Именно он, по словам Ликсутова, дает старт лету в столице.

Заместитель Собянина также рассказал о планах правительства Москвы продолжить работу по созданию инфраструктуры, чтобы велосипедисты чувствовали себя комфортно и безопасно, а велосипед стал привычным видом городского транспорта, отмечает «Вечерняя Москва».