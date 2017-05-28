Заботливая зоозащитница в Башкирии облила лошадь автомобильной краской

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Уфа, 28 мая. 50-летняя жительница Башкирии придумал крайне неординарный способ помочь лошади, которая, по мнению женщины, страдала от того, что ее недокармливают ее хозяева. Защитница живой природы облила лошадь из баллончика автомобильной краской, чтобы привлечь к коню внимание.

«Зоозащитницу» быстро вычислил участковый, отрекаться от своей вины она тоже не стала: женщина была уверена, что одна из лошадей, принадлежащих базе отдыха в Белорецком районе страдает от недоедания. Чтобы хозяева обратили внимание на лошадь и, видимо, чтобы пожалели ее, женщина разрисовала прогулочную лошадку из баллончика.

Больше всех досталось «спасенной» скотине — автокраска мгновенно привела к появлению на коже лошади сильных химических ожогов, отдыхающие и местные жители заметили плачевное состояние лошади, когда та уже нуждалась в неотложной помощи ветеринара. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о привлечении «зоозащитницы» к административной ответственности — вероятно, за жестокое обращение с чужим животным.