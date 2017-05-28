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Происшествия
Игры компании с сигнальной шашкой в Иркутской области закончились пятью пострадавшими и трупом

Игры компании с сигнальной шашкой в Иркутской области закончились пятью пострадавшими и трупом

16:42  28 Мая 2017
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Игры компании с сигнальной шашкой в Иркутской области закончились пятью пострадавшими и трупом

Иркутск, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели девушки в Иркутской области. Об этом сообщили в воскресенье представители областного управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское. Согласно предварительным данным, один из группы людей, отдыхавших на даче, зажег военную сигнальную шашку.

«Погибла девушка, и пострадали еще пять человек», — отметили следователи.

Ранее стало известно о том, что авария в Иркутской области унесла жизни двух человек.

#иркутская область
Алексей Громов
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