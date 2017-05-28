Япония потратит более $25 млрд на беспилотные автомобили‍

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Токио, 28 мая. До апреля 2018 года Япония планирует потратить 25 млрд долларов на развитие беспилотных технологий. Эксперты называют эту сумму рекордной.

Самую большую сумму на развитие беспилотных автомобилей выделит компания Toyota — 13,4 млрд долларов. Honda потратит 6,7 млрд долларов, а Subaru — 1,2 млрд долларов. Другие автомобильные компании Японии будут развивать технологии вместе с различными IT-компаниями. Отмечается, что Honda уже заключила договор с Google.

Развитие беспилотных авто поддерживается властями страны. В правительстве ожидают, что к концу следующего десятилетия 20% автомобилей на дорогах Японии будет беспилотными. К 2020 году в стране могут внести изменения в правила дорожного движения. Еще через восемь лет беспилотники получат свой собственный внутренний рынок в Японии.