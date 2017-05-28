Фото обновленного универсала Lada Vesta SW без камуфляжа появилось в Сети

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Астана, 28 мая. Фото обновленного универсала Lada Vesta SW появились в Сети — новинку без маскировки удалось увидеть на трассах в Казахстане.

Фото появилось в социальной сети «ВКонтакте». Ранее аналогичный универсал запечатлели на трассах Германии и в Тольятти во время испытаний. Скорее всего, новинка Lada Vesta SW будет производиться на заводе «Азия Авто» в Казахстане.

Новинку отечественного производителя начнут выпускать в конце следующего месяца, а в продажу авто поступит в сентябре текущего года. Отмечается, что универсал Lada Vesta SW оборудован 1,6- или 1,8-литровыми моторами мощностью 106 и 122 лошадиных сил соответственно.

В первом случае авто работает в паре с механической или автоматической коробкой передач. А во втором случае — только в паре с автоматической коробкой передач.

Президент концерна «АвтоВАЗ» Николя Мор ранее сообщал, что стоимость универсала составит около 800 тысяч рублей.