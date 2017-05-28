Влюбленные из Ульяновска погибли в страшной аварии под Нижним Новгородом

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Нижний Новгород, 28 мая. Семья из Ульяновска трагически погибла в результате аварии в Нижегородской области. Как стало известно, 57-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Большегруз перевернулся, а легковой автомобиль получил серьезные повреждения. По предварительной информации, погибшие муж и жена были из Ульяновска.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла на 451-м километра автодороги Москва-Уфа. О состоянии водителя грузовика ничего неизвестно.