Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Влюбленные из Ульяновска погибли в страшной аварии под Нижним Новгородом

Влюбленные из Ульяновска погибли в страшной аварии под Нижним Новгородом

16:05  28 Мая 2017
386

Влюбленные из Ульяновска погибли в страшной аварии под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 28 мая. Семья из Ульяновска трагически погибла в результате аварии в Нижегородской области. Как стало известно, 57-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Большегруз перевернулся, а легковой автомобиль получил серьезные повреждения. По предварительной информации, погибшие муж и жена были из Ульяновска.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла на 451-м километра автодороги Москва-Уфа. О состоянии водителя грузовика ничего неизвестно.

#дтп #нижний новгород
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть