Вандалы изрубили топором и сожгли деревянный крест у Андроникова монастыря в Москве

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Москва, 28 мая. Неизвестные вандалы сожгли четырехметровый деревянный крест, установленный на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Нападение на поклонный крест произошло в ночь на воскресенье.

«Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители», — сообщили источники «Интерфакса» в общественном движении по восстановлению Андроникова монастыря.

На месте происшествия работает полиция. Крест у Спасо-Андроникова монастыря был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками основателя монашеской обители святого Андроника в 1357 году.