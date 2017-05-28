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Происшествия
Вандалы изрубили топором и сожгли деревянный крест у Андроникова монастыря в Москве

Вандалы изрубили топором и сожгли деревянный крест у Андроникова монастыря в Москве

16:07  28 Мая 2017
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Вандалы изрубили топором и сожгли деревянный крест у Андроникова монастыря в Москве

Москва, 28 мая. Неизвестные вандалы сожгли четырехметровый деревянный крест, установленный на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Нападение на поклонный крест произошло в ночь на воскресенье.

«Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители», — сообщили источники «Интерфакса» в общественном движении по восстановлению Андроникова монастыря. 

На месте происшествия работает полиция. Крест у Спасо-Андроникова монастыря был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками основателя монашеской обители святого Андроника в 1357 году.

Валентин Меликов
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