«Путин Великий» vs «президент-мальчишка»: чего ждут на Западе от встречи глав РФ и Франции

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Париж, 28 мая. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и нового лидера Франции Эммануэля Макрона в Париже стала одной из главных тем, обсуждаемых в западных СМИ. Так, обозреватель The Times Майкл Шеридан полагает, что «обстановка на встрече будет грандиозной, а вот настроение — мрачным».

В своей статье он называет Макрона «президентом-мальчишкой» , а лидера РФ — «Путиным Великим». Во время встречи в Версале стороны, как полагает Шеридан, поднимут вопрос о сирийском кризисе, в котором у президентов имеются разногласия.

Парижу не нравится, что Россия поддерживает президента Башара Асада, пишет он, утверждая, что по данным французской стороны, Макрон заявит Путину, что Франция намерена продолжать военные действия против «Исламского государства»* (ИГ*, запрещена в России), но не поддерживает какого-либо участия Асада в урегулировании сирийского конфликта.

Кроме того, как ожидается, на повестку вынесут вопрос Украины и кибератак. Шеридан считает, что Макрон сможет «дать Путину отпор» при обсуждении этих тем, напомнив, что ранее французский лидер посетил саммиты G7 и НАТО, где заручился поддержкой своих европейских союзников.

Шеридан также вспомнил и о встрече Петра Великого с французским королем Людовиком XV, заметив с иронией, что Путин, «несмотря на мастерское владение боевыми искусствами», вряд ли повторит действия русского царя. Упоминая об этом, обозреватель имел ввиду эпизод, когда Петр подхватил семилетнего Людовика на руки и громко воскликнул: «Всем сердцем надеюсь, что Ваше Величество вырастет здоровым и однажды станет славно править!».



* Организация запрещена на территории РФ.