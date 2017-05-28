Задержан мужчина, расстрелявший Porsche Macan в Москве

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Москва, 28 мая. Столичным правоохранителям удалось задержать мужчину, который несколько дней назад открыл стрельбу по автомобилю Porsche Macan в Москве.

Сотрудники московского уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий задержали мужчину 1994 г.р., которого изобличили в хулиганском поступке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Напомним, инцидент произошел ночью 22 мая на 35-м километре Киевского шоссе, неподалеку от остановки «Соколово». Злоумышленник, находившийся в автомобиле Mercedes, произвел несколько выстрелов по автомобилю Porsche Macan, за рулем которого находилась женщина. Она не пострадала, а вот машина получила механические повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».