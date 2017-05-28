Индия готовится к испытаниям тяжелой ракеты-носителя

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Нью-Дели, 28 мая. Индия планирует в начале июня 2017 года провести испытания тяжелой ракеты-носителя GSLV MK-III. Об этом журналистам сообщили официальные представители Индийской организации космических исследований (ISRO)

Как отметили специалисты, новая ракета может вывести на околоземную орбиту около восьми тонн полезного груза. ISRO также рассчитывает задействовать GSLV MK-III для отправки экипажа с территории Индии.

Ранее стало известно о том, что компания Rocket Lab провела запуск ракеты Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии.