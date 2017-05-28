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Политика
Трамп похвастался результатами своего первого мирового турне

Трамп похвастался результатами своего первого мирового турне

15:48  28 Мая 2017
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Трамп похвастался результатами своего первого мирового турне

Вашингтон, 28 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его первое зарубежное турне в качестве американского лидера стало огромным успехом для страны. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Трамп рассказал, что только вернулся из Европы — это была сложная работа, но есть и большие результаты.

«Поездка стала большим успехом для Америки. Тяжелая работа, но большие результаты», — написал глава США.

Напомним, во время своего первого зарубежного турне Трамп успел посетить Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию, Италию, а также Ватикан. 

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Трамп не будет подрывать мировые устои в торговой области. 

 

#сша #трамп #политика
Дана Балан
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