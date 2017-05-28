Японцы научились предсказывать попадание в зону турбулентности

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Токио, 28 мая. Японское космическое агентство разработало новый метод определения зоны турбулентности во время полета самолета. Данное изобретение будет помогать пилотам — оно расскажет о неблагоприятной зоне во время полета, чтобы экипаж смог принять необходимые меры во избежание несчастных случаев и ЧП.

По словам разработчиков, новое устройство работает на принципе применения лазерных лучей. Лазерные лучи фиксируют мельчайшие частицы в воздухе, это помогает узнать о зоне турбулентности за минуту до попадания в эту самую зону. Прибор весит около 150 килограммов, он крепится на носовую часть самолета по направлению движения борта.

В данный момент проходят тесты нового устройства. Механизм успешно прошел 19 испытательных полетов на высотах от 600 до 12 тысяч метров.