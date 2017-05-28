Белорусские тракторы исполнили балет в честь дня рождения Минского завода

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Минск, 28 мая. В честь 71-летия Минского тракторного завода трактора от МТЗ исполнили для зрителей «тракторный балет» под произведения классических композиторов и народные мелодии. Трактора были для балетного выступления наряжены в «мальчиков» и «девочек»: «мальчики» были снабжены соломенными шляпами и усами, а «девочки» имели веночки из цветов и накрашенные губы.

Подготовка балетного номера «маленьких тракторят» была непростой и заняла долгие недели. Поддержку тракторам в ходе организованных заводом праздничных мероприятий оказывал ансамбль «Белая Русь».