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Общество
МВД насчитало три тысячи участников шествия против реновации в Москве

МВД насчитало три тысячи участников шествия против реновации в Москве

15:29  28 Мая 2017
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МВД насчитало три тысячи участников шествия против реновации в Москве

Москва, 28 мая. Шествие против реновации проходит в эти минуты в Москве. По данным столичного главка МВД, в согласованной с властями акции принимают участие около трех тысяч человек.

Марш против реновации завершится митингом. Охрану порядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, заявленная численность участников протеста против сноса хрущевок составляет до 10 тысяч человек. Ожидается, что протестующие пройдут до улицы Дмитрия Ульянова, после чего проведут митинг.

Ярослава Замысловатова
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