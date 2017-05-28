МВД насчитало три тысячи участников шествия против реновации в Москве

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Москва, 28 мая. Шествие против реновации проходит в эти минуты в Москве. По данным столичного главка МВД, в согласованной с властями акции принимают участие около трех тысяч человек.

Марш против реновации завершится митингом. Охрану порядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, заявленная численность участников протеста против сноса хрущевок составляет до 10 тысяч человек. Ожидается, что протестующие пройдут до улицы Дмитрия Ульянова, после чего проведут митинг.