Медведева и Плющенко показали зажигательные танцы на японском ТВ
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Токио, 28 мая. Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на японском телевидении в образе персонажа аниме Сейлор Мун. Видео было опубликовано в Twitter Олимпийского комитета России.
Отметим, что Медведева предстала в этом образе не в первый раз. В прошлом году россиянка выступала в костюме Сейлор Мун на шоу Dreams on Ice 2016 в Японии. Спортсменка призналась, что идея образа принадлежит ей самой.
26 мая в Японии также прошло шоу Fantasy on Ice 2017, в котором принял участие Евгений Плющенко. Знаменитый фигурист выступал под песню Тома Джонса Sex Bomb.
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