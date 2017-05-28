Медведева и Плющенко показали зажигательные танцы на японском ТВ

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Токио, 28 мая. Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на японском телевидении в образе персонажа аниме Сейлор Мун. Видео было опубликовано в Twitter Олимпийского комитета России.

Еще одна порция зажигательных танцев @JannyMedvedeva на японском ТВ-шоу???????????????????????? pic.twitter.com/nnmBosq8F9 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) May 28, 2017

Отметим, что Медведева предстала в этом образе не в первый раз. В прошлом году россиянка выступала в костюме Сейлор Мун на шоу Dreams on Ice 2016 в Японии. Спортсменка призналась, что идея образа принадлежит ей самой.

26 мая в Японии также прошло шоу Fantasy on Ice 2017, в котором принял участие Евгений Плющенко. Знаменитый фигурист выступал под песню Тома Джонса Sex Bomb.