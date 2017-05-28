Семья из 15 человек погибла в жутком ДТП в Афганистане

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Кабул, 28 мая. Жуткое ДТП в провинции Парван в Афганистане унесло жизни 15 членов одной семьи. Среди погибших есть женщины и дети.

Данные о гибели 15 человек подтвердили представители местной администрации . По словам представителя губернатора провинции Вахиды Шахкар, грузовик, в котором ехали 17 человек, направлялся из Парвана в Кабул. По неизвестной пока причине, он съехал с дороги и перевернулся. «Пятнадцать пассажиров погибли, два ребенка пострадали. Среди погибших есть женщины и дети", — сообщила она в комментарии Agence France Press.

При этом представитель полиции провинции Ализаи Ахмади сообщил, что в ДТП погибли 16 человек.

