Ирак: курды из РПК стали жертвами авиаударов ВВС Турции

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Анкара, 28 мая. В результате авиаударов, нанесенных турецкими ВВС в северных районах Ирака в воскресенье были уничтожены 13 боевиков террористической организации Рабочая партия Курдистана. По сообщению турецких военных, удары были нанесены по семи целям РПК в регионе Авазин-Байсан.

Напомним, турецкие вооруженные сил не прекращают своей кампании против курдских формирований, дислоцированных на севере Сирии и Ирака. По официальной версии Анкары, борьба ведется только против вооруженных формирований, лояльных сепаратистам из марксистской Рабочей партии Курдистана. С этой целью наносятся авиаудары по скоплениям боевиков РПК по ту сторону турецкой границы.

Ранее курдские общественные организации, представители органов самоуправления и вооруженных формирований, борющихся с террористами ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке указывали, что турецкие военные не различают мирных жителей и вооруженных боевиков, а турецкая агрессия направлена против курдского народа в целом.

* Организация запрещена на территории РФ.