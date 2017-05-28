Сенсация в Париже: Макарова выбила первую ракетку мира Кербер на старте Roland Garros

В Избранное

Скопировать

Париж, 28 мая. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала сенсационную победу над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос).

Россиянка уверенно победила представительницу Германии в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Отметим, что соперница 28-летней россиянки по второму кругу определится сегодня после встречи двух украинских теннисисток — Леси Цуренко и Катерины Козловой.

Макарова два раза доходила до четвертого круга Ролан Гаррос в 2011 и 2015 годах.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на пять позиций в обновленном рейтинге WTA.