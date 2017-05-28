Фашизм по-украински: дни длинных языков. Колонка Олега Денежки

В Избранное

Скопировать

Чем более украинские патриоты понимают свое бессилие, тем выше накал их истерики. Поняв свое полное ничтожество перед лицом русской культуры и русским языком (на котором они сами, кстати, говорят), уразумев, что сделать они ничего не могут, популярность их идей падает, и победа оппозиционных идей в демократической системе неизбежна, они решили просто резать. Резать, по-европейски и цивилизованно. То есть — как нацисты. И депутат-комбат Юрий Николаевич Береза пообещал оппозиции «ночь длинных ножей». Демократия.

В Голливуде популярны супергерои, которых в избытке клепает крупнейшая в своем роде фабрика Marvel Comics. Среди них есть изрядное количество «людей-кто-то там»: человек-паук, человек-муравей, человек-крот… Заметили? Все они наполовину животные. Украина не отстает, но идет своим путем. В стране популярны деревья. Более соответствует уровню тамошнего интеллекта. И у нее есть выдающийся человек-береза. Но он настоящее животное, не наполовину.

На прошлой неделе деревянный человек, но отнюдь не Буратино, а скорее Карабас из добробатов, заявил следующее: не хотите, ломая язык и мучаясь, путая слова и в напряжении пытаясь понять, что вам ответили, «шпрехать» на мове, и поддерживать русофобские нацистские идеи, мы вас будем убивать. На чистом русском языке сказал. И пригрозил оппозиции в случае победы на выборах (а она неизбежна) самым демократичным ответом из всех возможных.

«Реванша не будет. У нас есть боевой опыт. Эта революция закончилась большой кровью. Только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут - у меня есть план «Б». Гражданской войны не будет, будет ночь длинных ножей и все», — угрожающе заявил Береза-депутат.

План «Б» - это, конечно, здорово. Не «Барбаросса», разумеется, но тоже неплохо. Однако я бы называл его иначе. Когда союзники, включая СССР, разгромили фашистскую Германию, встал вопрос: а что дальше?

Дело в том, что результаты ялтинской конференции устраивали только одного человека — Иосифа Сталина. Британия и США чувствовали, что их облапошили. Где именно не понимали, но чувствовали. И решили: войну надо продолжить. И составили план войны с Советским Союзом» — «Немыслимое». Вот это и есть план депутата «семейства листопадных».

Однако, смысл здесь не тот, что вкладывали стратеги англосаксонского мира. Те давали себе отчет во всех сложностях войны с СССР. Но представить себе, что в XXI веке посреди Европы, не в Руанде, Замбезии, или Сомали, а в Европе, с трибуны парламента депутат будет угрожать оппонентам физической расправой!? Это немыслимо. Европа от Балкан оправиться до сих пор не может. А тут? Циничное заявление, прямо подпадающее под действующее уголовное законодательство.

Но в случае с праворадикалами на Украине, «немыслимое», это, скорее, их радостная констатация. Кто-нибудь мог себе представить в 2010-2012 годах, что на Украине разразится гражданская война?! Что будут десятки тысяч убитых? Что будут сотни тысяч пострадавших?

«У нас есть боевой опыт, и эта революция закончилась большой кровью. Как только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут», — сжимая кастет в кармане, заявил депутат-террорист.

Но тут что примечательно. Лиственный патриот обещает некие страшные действия. Это что же такое значит? Три года действий не было?! Это чего такое вообще? Что вообще было-то все это время? Вечеринка с танками? Фуршет в Одессе — с выпивкой в виде бензина? А куда делись 30 тысяч человек? И если военный переворот, война и политический террор — это не действие, то, как я понимаю, по мнению Березы, Адольф Алоизыч совершал променад на свежем воздухе?

Это, конечно, здорово. Если то, что будет результатом выборов, нас устраивает, — это демократия. Если нет — то нет. Да, да, да. Украина убежала от российской тирании, где у всех только одно мнение. А тут полная свобода. Как говорил Бармалей из фильма «Айболит-66» Ролана Быкова: «Я вас всех счастливыми сделаю. А кто не захочет — я того в бараний рог скручу». Результат спринтерского забега Украины подальше от российского тоталитаризма? Сначала цензура, потом репрессии, а теперь прямые физические угрозы за инакомыслие.

А давайте вспомним, что такое «ночь длинных ножей». В 1934 году Гитлер должен был выбрать одну из конфликтующих сторон: прусскую аристократию, то есть «Рейхсвер», основу будущего «Вермахта», или Эрнста Рёма и его штурмовиков, которые считали, что именно они должны стать армией нацистской Германии.

Фюрер свой выбор сделал. Кадровая профессиональная армия была предпочтительнее. И в ночь 30 июня 1934 года Эрнст Рём и высшее командование штурмовых отрядов СА (Sturmabteilung сокращенно (SA) — Прим. ФАН) были физически уничтожены. Рядовые сменили коричневые рубашки, которые некогда носил и сам Адольф Алоизыч, на черные. Гитлер показал свою силу и запугал политических оппонентов. Это был террор. Цель оправдывает средства. И тут важно сказать о цели.

Напрашивается аналогия. Моисей обещал египетскому фараону, предположительно Тутанхамону, десять казней египетских: наказание кровью, дождь из жаб, нашествие мошек, наказание пёсьими мухами, мор скота, язвы и нарывы, гром, молнии и огненный град, нашествие саранчи, необычная темнота, казнь первенцев. Но что тут важно: Моисей имел четкую и понятную цель, которую, если верить Библии, достиг. Он хотел увести свой народ на родину, на землю обетованную. И это сработало! Евреи ушли из египетского плена. И создали свое государство.

А чего хотят радикалы? Декларативно вроде того же самого: своего государства и свободы. И для этого они обещают казни. Но кому?! Собственным согражданам. И что? Дождь из жаб? Нет. Настоящую казнь. Не первенцев, отнюдь. Всех, кто говорит на родном языке и предпочитает родную культуру. Кстати, на том же самом языке, на котором говорит сам Береза. И в результате, они не строят государство, а разрушают то, что у них еще есть, и не делают себя свободными, а стремительно скатываются в тиранию.

Кстати, стоит заметить, через три тысячи лет египетские казни настигли Украину. Она наказана кровью. Над ней прошел дождь из жаб западной пропаганды. Произошло нашествие мошек-праворадикалов, мух-патриотов и саранчи-олигархов. Экономику уничтожает мор, язвы и нарывы. И всю страну накрыла темнота. Ждем казни детей, говорящих по-русски?

Кстати, гром, молнии и огненный град достались Донбассу.