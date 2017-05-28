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Происшествия
Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске

Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске

15:14  28 Мая 2017
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Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске

Челябинск, 28 мая. Подростки атаковали полицейскую машину на фестивале красок Холи. В Сети появилось видео, на котором участники мероприятия громят автомобиль.

Инцидент произошел накануне 27 мая. На одной из городских улиц проходил фестиваль красок Холи. Полицейский патруль обеспечивал охрану на мероприятии.

Собравшиеся на фестивале подростки раскрасили машину и начали бить ее ногами. Все свои действия дебоширы снимали на видео, чтобы впоследствии выложить в Интернет, передает Ura.Ru.

В управлении МВД по области сообщили, что на патрульные автомобили действительно попали краски, однако это «соответствовало характеру праздника». В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по отдельным нарушениям. Прошедший фестиваль красок стал четвертым в Челябинске.

#челябинск
Алексей Громов
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