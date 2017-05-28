Донбасс: обстрел села Коминтерново в ДНР попал в объектив ФАН

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Коминтерново, 28 мая. Съемочная группа ФАН зафиксировала ночной обстрел села Коминтерново со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Перестрелки из автоматов и пулеметов начались уже около пяти часов — это «время икс» для жителей Коминтерново, когда все стремятся как можно скорее покинуть улицы и укрыться в подвалах в преддверии ночи.

Наша съемочная группа успела зафиксировать одно из многочисленных попаданий из СПГ-9 в направлении жилого сектора: вследствие обстрела был поврежден газопровод, который проходит прямо над домом одной из местных жительниц. Из-за непрекращающегося огня коммунальные службы не могли приехать на место обстрела сразу, и газовая труба пылала до самого утра. Кроме того, была повреждена кровля одного из жилых домов.

В период с 22.30 до половины второго ночи корреспонденты ФАН насчитали со стороны Украины порядка 15 выстрелов из СПГ, не считая выстрелов из стрелкового оружия.

«Это было очень внезапно, учитывая, что отсюда никаких провокаций нет — ни одного выстрела не было с этой стороны. Сюда вот прилетели третий и четвертый снаряды, в огороде у каждого по снаряду как минимум. Даже на церкви есть — накрывало хорошо. Их даже считать ночью особо было некогда: пока жену в подвал запрятал, корвалолом отпоил… Но упало точно не меньше десятка», — рассказывает житель Коминтерново Анатолий.

На момент, когда съемочная группа ФАН покидала поселок, людям удалось перекрыть газ и приостановить дальнейшее воспламенение.