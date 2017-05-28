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Происшествия
СК РФ назвал три версии крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

СК РФ назвал три версии крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

15:13  28 Мая 2017
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СК РФ назвал три версии крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва, 28 мая. Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили дело после крушения легкомоторного лайнера Як-18 в Подмосковье, в результате чего погибли три человека. Об этом сегодня заявила официальный представитель СУ СК России на транспорте Татьяна Морозова.

Напомним, воздушное судно в минувшую субботу рухнуло в поле на западе Московской области возле 108-го километра Можайского шоссе. Согласно последним данным, жертвами катастрофы стали три человека.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО.

Сообщается, что сотрудники СК изучают три ключевые версии трагедии, среди которых ошибка пилотирования, плохие погодные условия и техническая неисправность.

#москва #подмосковье #крушение #ск рф #следствие
Дана Балан
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