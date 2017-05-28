Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Рыболовецкий траулер пошел ко дну у берегов Египта, есть погибшие

Рыболовецкий траулер пошел ко дну у берегов Египта, есть погибшие

15:08  28 Мая 2017
81

Рыболовецкий траулер пошел ко дну у берегов Египта, есть погибшие

Каир, 28 мая. Египетское рыболовецкое судно пошло ко дну после столкновения с другим судном в Средиземном море. На борту траулера находились не менее семи человек, пятеро из них пропали без вести. По неподтвержденным официально данным, рыбаки погибли.

Как уточняют местных СМИ, ЧП произошло недалеко от прибрежной зоны Порт-Саида. Капитан судна и еще одному члену экипажа удалось выплыть самостоятельно. Их спасла команда проплывавшего рядом катера.

Пятерых пропавших продолжают искать спасатели. 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть