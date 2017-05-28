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Политика
Северокорейское ТВ опубликовало видео запуска новых ракет «земля-воздух»

Северокорейское ТВ опубликовало видео запуска новых ракет «земля-воздух»

15:01  28 Мая 2017
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Северокорейское ТВ опубликовало видео запуска новых ракет «земля-воздух»

Пхеньян, 28 мая. Северокорейское телевидение продемонстрировало видео испытательных пусков новых ракет класса «земля-воздух». Уточняется, что на испытаниях присутствовал лично глава КНДР Ким Чен Ын. 

Пуск ракеты показан с разных запусков и сопровождается восторженными комментариями. 

«Подобно молнии (ракета – ред.) в миг разнесла в пыль беспилотник и ракету противника»,  — комментирует диктор. 

На испытаниях присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Он похвалил военное руководство страны, отметив, что способности ракет по сравнению с прошлым годом значительно повысились, как в части обнаружения, так и преследования и уничтожения объекта. Ким Чен Ын призвал производить новую систему в максимальном количестве, чтобы та «покрывала всю страну, как лес» и не оставляла врагам никаких иллюзий относительно их господства в воздухе. 

Дата и место проведения испытаний не разглашаются. 

#кндр
Алексей Громов
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