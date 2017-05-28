Сторонника ИГИЛ оправдал суд в Швеции
Стокгольм, 28 мая. Суд в Швеции отпустил на волю 30-летнего сирийца, являющегося убежденным сторонником международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которому были предъявлены обвинения в поджогах и террористической деятельности на территории Швеции. Террориста арестовала шведская служба государственной безопасности СЭПО, которая нашла достаточно улик, связывающих его с терроризмом — он участвовал в нападении на центр мусульман-шиитов в Мальмё.
Однако суд счел невозможным выполнить требования шведского законодательства: закон требует депортировать террориста на родину или в страну постоянного проживания, однако в Сирии и Саудовской Аравии террористов «Исламского государства»* казнят — а депортировать человека туда, где его казнят, шведский закон запрещает.
Адвокат подозреваемого террориста сообщил шведской Sydsvenskan, что подозреваемого выпустили из зала суда. Адвокат предположил, что его клиент попробует раздобыть документы, необходимые для того, чтобы покинуть Швецию.
* Организация запрещена на территории РФ.