Сторонника ИГИЛ оправдал суд в Швеции

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Стокгольм, 28 мая. Суд в Швеции отпустил на волю 30-летнего сирийца, являющегося убежденным сторонником международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которому были предъявлены обвинения в поджогах и террористической деятельности на территории Швеции. Террориста арестовала шведская служба государственной безопасности СЭПО, которая нашла достаточно улик, связывающих его с терроризмом — он участвовал в нападении на центр мусульман-шиитов в Мальмё.

Однако суд счел невозможным выполнить требования шведского законодательства: закон требует депортировать террориста на родину или в страну постоянного проживания, однако в Сирии и Саудовской Аравии террористов «Исламского государства»* казнят — а депортировать человека туда, где его казнят, шведский закон запрещает.

Isis-linked man was released by Swedish authorities: report https://t.co/Wrvw2ZjIdX pic.twitter.com/lx2cRe2hTv — The Local Sweden (@TheLocalSweden) May 28, 2017

Адвокат подозреваемого террориста сообщил шведской Sydsvenskan, что подозреваемого выпустили из зала суда. Адвокат предположил, что его клиент попробует раздобыть документы, необходимые для того, чтобы покинуть Швецию.

* Организация запрещена на территории РФ.