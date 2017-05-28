Донбасс: ВСУ выпустили более 180 снарядов и мин по Донецку и городам ДНР

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Донецк, 28 мая. Киевские военные за прошедший день выпустили свыше 180 снарядов и мин по столице Донецкой народной республике и рядом расположенным населенным пунктам. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, интенсивному обстрелу подверглось Донецкое направление. Со стороны Вооруженных сил Украины было выпущено 43 снаряда и 144 мины.

Помимо этого, киевские силовики вели обстрелы из танков и гранатометов.

Он также отметил, что под обстрелы попали такие населенные пункты, как Крутая Балка, Ясное, Докучаевск, Спартак и другие.

Напомним, ранее стало известно, что украинские силовики за сутки более 40 раз нарушили режим перемирия.