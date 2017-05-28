Сирия новости 28 мая 16.30: Турция бомбит позиции курдов в Ираке, ударом коалиции убиты 17 жителей Ракки

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Сирия, 28 мая. ВВС Турции провели бомбардировку позиций курдских отрядов на севере Ирака. Боевики-оппозиционеры открыли массированный артиллерийский огонь по восточной окраине Дамаска. В результате очередного авиаудара ВВС западной коалиции погибли 17 жителей провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): закончила разминирование района Аль-Кабун в Дамаске; оказалась под обстрелами со стороны радикалов на окраине столичного района Дахият Аль-Асад и после открыла ответный огонь по позициям боевиков в окрестностях города Дума в Восточной Гуте.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): подверглось обстрелу САА вблизи города Укейрибат на востоке провинции Хама.

Международная коалиция: убила 17 гражданских лиц в ходе бомбардировки укрепрайонов ИГИЛ в окрестностях города Ракка.

«Ахрар аш-Шам»: подверглась внезапному обстрелу со стороны группы неизвестных боевиков к северу от Идлиба, ранен командир одной из бригад формирования.

Курды: потеряли 13 бойцов в ходе серии авиаударов турецких ВВС на севере Ирака.

Провинция Дамаск

Саперы Сирийской арабской армии (САА) завершают разминирование района Аль-Кабун, освобожденного несколько недель назад. Недавно был ликвидирован ряд подозрительных предметов, оставленных боевиками, передает информационный центр Damascus Now. Аль-Кабун и соседний район Барза на северо-востоке Дамаска перешли под контроль армии САР после пяти лет оккупации. Оказавшиеся в ловушке отряды радикалов были вынуждены сдать позиции без боя и направиться в провинцию Идлиб в рамках соглашения с сирийским правительством.

Боевики-исламисты, занимающие Восточную Гуту в северо-восточных окрестностях столицы, в очередной раз обстреляли окраину Дамаска. Под ударами оказался район Дахият Аль-Асад. В общей сложности, согласно информации агентства F.S.N.N., террористы выпустили около 20 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с направления города Дума, крупнейшего оплота незаконных группировок в регионе. Сведений о возможных жертвах среди местного населения на данный момент не поступало.

При этом на оппозиционном канале в Telegram появилась информация, согласно которой, подразделения армии САР в данный момент ведут минометный обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях Думы. Восточная Гута находится на территории зоны безопасности, однако сирийские военные действуют в ответ на провокационные обстрелы со стороны вооруженных оппозиционных формирований.

Провинция Даръа

К северо-востоку от города Даръа вновь прогремел взрыв. Гражданский автомобиль наехал на крупнокалиберную мину, выпущенную боевиками. В результате водитель погиб. Это произошло на дороге между поселениями Нахита и Аль-Малиха Аль-Шаркия у самой границы с провинцией Эс-Сувейда. Ранее подобный инцидент произошел в районе между городом Сайда и деревней Гарият Аль-Гарбия.

Большая часть провинции — почти 2/3 от всех территорий — занимают антиправительственные формирования. Под контролем правительственных войск остается чуть больше половины города Даръа, а также территории к северу от административного центра.

Провинция Идлиб

Командир отряда «Лива Аль-Омар», входящего в состав исламистской организации «Ахрар аш-Шам», Насер Хамада получил ранения в результате обстрела со стороны неизвестных боевиков. Под ударом оказался пункт управления формирования в населенном пункте Кафр Батых, находящемся в северной части провинции Идлиб, передает Damascus Now. Командование предполагает, что огонь могли вести террористы ИГ*. Напомним, около недели назад смертники «Исламского государства»* пробрались на территорию военного лагеря «Ахрар аш-Шам» и совершили самоподрыв, убив в результате больше 20 членов группировки. На территории провинции Идлиб, полностью контролируемой боевиками-оппозиционерами, по-прежнему действуют сотни «спящих ячеек» ИГИЛ.

Тем не менее к покушению могло быть причастно также формирование «Джебхат Фатх аш-Шам»***. В Идлибе до сих пор время от времени фиксируются стычками между «Ан-Нусрой» и «Ахрар аш-Шам». Серьезный конфликт между ними вспыхнул еще в начале текущего года. Поводом стало поражение сил вооруженной оппозиции в борьбе с армией САР за контроль над городом Алеппо.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции провели очередной боевой вылет в направлении Ракки. При этом в результате удара вновь погибли местные жители. Под ударом оказались мирные кварталы населенного пункта Ритла, расположенного в окрестностях административного центра. Согласно данным оппозиционного источника, в результате бомбардировки погибли 17 гражданских лиц, больше 20 получили ранения.

Авиация стран антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, ежедневно наносит авиаудары в поддержку наступления Сирийской демократической армии (SDF)****, которая продолжает операцию «Гнев Евфрата» против «Исламского государства». В результате действий ВВС коалиции погибли тысячи жителей города Мосул, провинций Ракка, Дейр эз-Зор и других регионов Сирии и Ирака.

Провинция Хама

Сирийские войска провели массированный артиллерийский обстрел укрепрайонов «Исламского государства» вблизи населенного пункта Хамади Амр, расположенного в окрестностях города Укейрибат на востоке провинции Хама. Столкновения в этом районе пока продолжаются, сведения о потерях уточняются. Правительственные силы в последние дни активизировали атаки на позиции террористов ИГ к востоку от города Саламия, через который пролегает стратегическая магистраль — «дорога жизни». Отряды боевиков в этом месяце совершили около десяти нападений на блокпосты САА у этого шоссе, рассчитывая взять под контроль участок дороги, соединяющей Алеппо с остальной частью республики, и отрезать тем самым ключевые линии поставок армии САР.

Ирак

Бомбардировщики ВВС Турции нанесли серию ударов по военным объектов иракских курдских формирований в северной части страны. В результате боевого налета погибли не меньше 13 бойцов курдских военизированных отрядов, передает портал Damascus Now со ссылкой на турецких военных.

Напомним, Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористическим формированием и намерена помешать появлению независимой курдской автономии. С этой целью турецкая армия совместно с Сирийской свободной армией (ССА)** ведут активные боевые действия на севере САР.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)