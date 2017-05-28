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Происшествия
Полюбившегося финнам лосенка Дурашку убили полицейские в Лаппеенранте

Полюбившегося финнам лосенка Дурашку убили полицейские в Лаппеенранте

16:52  28 Мая 2017
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Годовалого лосенка Дурашку застрелили финские полицейские на границе с Россией

Хельсинки, 28 мая. Годовалого лосенка Дурашку (Hömelö) застрелили финские полицейские на границе с Россией. Инцидент произошел в городе Лаппеенранта. 

Свои действия полицейские объяснили тем, что Дурашка был болен и представлял опасность для автомобилистов. Видеосюжет о маленьком лосе ранее опубликовали в Facebook журналисты местного портала Yle. После этого он тут же стал любимцем как в самой Лаппеенранте, так и за ее пределами. Лосенок без страха выходил на дорогу у Сайменского канала, шел на контакт с людьми, позволял себя гладить и даже отзывался на кличку.

По мнению экспертов, малыша могла прогнать его мать. При этом они с тревогой указали на то, что теленок был слишком худой, предположив, что это связано с болезнью. 
 

Ярослава Замысловатова
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