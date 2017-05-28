Шойгу: Тысячи юношей и девушек встали под знамя «Юнармии»

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Москва, 28 мая. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу направил свое приветствие участникам второго слета военно-патриотического движения «Юнармия».

Министр указал на то, что организация объединила под своим знаменем тысячи юношей и девушек, готовых отстаивать интересы страны в различных сферах деятельности.

«Уверен, впереди у вас немало интересных и полезных дел, которые послужат на благо нашего Отечества», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, ранее стало известно о том, что члены «Юнармии» приняли участие в параде Победы в Москве.