Сирия: боевики «Ан-Нусры» атаковали ИГИЛ около сирийско-ливанской границы

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Дамаск, 28 мая. Боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» осуществили нападение на сил террористов «Исламского государства»* неподалеку от границы между Сирией и Ливаном (обе террористические группировки запрещены в РФ решением Верховного суда).

Нападение произошло на близ границы между Сирией и Ливаном в регионе Арсал, значительная часть которого контролируется силами ИГ* — гористая местность в районе границы активно используется различными террористическими и экстремистскими группировками для нелегального ввоза оружия, припасов и наемников в Сирию, пишет Inside Syria Media Center. В результате налета боевиков «Ан-Нусры» погибло несколько десятков террористов ИГ.

По мере того как силам правительства удается перекрыть все новые и новые тропы через границу, боевики начинают сражаться за право пользоваться наиболее важными тропами через границу.

* Организация запрещена на территории РФ.