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Происшествия
Появилось видео протаранившей жилой дом в Москве фуры

Появилось видео протаранившей жилой дом в Москве фуры

14:33  28 Мая 2017
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Протаранившая жилой дом в Москве фура попала на видео

Москва, 28 мая. Водитель грузовика, который сегодня вылетел с Ленинградского шоссе и протаранил жилой дом, рассказал о случившемся.

Как рассказал находящийся за рулем большегруза водитель, он предпринял попытку затормозить из-за неожиданно появившейся перед ним «Газели». Мужчина признался, что из-за внезапности, пришлось резко давить по тормозам, но из-за непогоды, транспортное средство занесло.

В результате экстренного торможения грузовик задел две машины. К счастью, в результате инцидента, никто не пострадал.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье утром в Молжаниновском районе столицы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали происшествия. 

#москва #дтп #фура
Дана Балан
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