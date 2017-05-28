Появилось видео протаранившей жилой дом в Москве фуры

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Москва, 28 мая. Водитель грузовика, который сегодня вылетел с Ленинградского шоссе и протаранил жилой дом, рассказал о случившемся.

Как рассказал находящийся за рулем большегруза водитель, он предпринял попытку затормозить из-за неожиданно появившейся перед ним «Газели». Мужчина признался, что из-за внезапности, пришлось резко давить по тормозам, но из-за непогоды, транспортное средство занесло.

В результате экстренного торможения грузовик задел две машины. К счастью, в результате инцидента, никто не пострадал.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье утром в Молжаниновском районе столицы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали происшествия.