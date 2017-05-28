Мантуров оценил объем поставок МС-21 до 2037 года

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Москва, 28 мая. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил возможный объем поставок новейшего российского пассажирского лайнера МС-21. По его прогнозам, этот они могут составить тысячу единиц до 2037 года.

На такой совокупный объем поставок МС-21, по его мнению, позволят выйти выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж.

Он также подчеркнул, что МС-21 позволит снизить эксплуатационные расходы авиаперевозчиков на 12-15 процентов по сравнению с лайнерами аналогичного класса, и на 6-7 процентов, если сравнивать с их модернизированными версиями.

