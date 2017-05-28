Двенадцать человек стали жертвами взрыва в китайском Ханчжоу

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Пекин, 28 мая. Взрыв газа произошел в одном из ресторанов китайского города Ханчжоу. В результате погибли 12 человек.

По информации агентства Синьхуа, взрыв произошел в 9 часов утра по местному времени (04.00 мск). По информации региональных властей, девять пострадавших являются сотрудниками рестораны, в котором произошла утечка газа. Еще три человека находились непосредственно у эпицентра взрыва.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательных служб. Они заняты ликвидацией последствий инцидента и предотвращением его повторения.